«التعليم» تكشف إجراءات التخفيف عن أولياء الأمور.. مجموعات دعم وبنوك أسئلة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ آليات جديدة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، ومنها مجموعات الدعم المدرسي.

وأوضح الوزير، أنّ كل إدارة تعليمية ستختار من 3 إلى 5 مدارس سيتم تجهيز قاعات بها للطلاب، وتختار الوزارة هيئة التدريس للشهادات العامة سواء من داخل التربية والتعليم أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب.

ووجّه وزير التربية والتعليم، مديري الإدارات التعليمية بتوفير وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتحقيق الهدف من المجموعات.

وأكد حجازي، أنّ الوزارة حريصة على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب، مشيرا إلى أنّ الوزارة أعدت بنوك أسئلة في إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم» بداية من العام الدراسي الحالي.