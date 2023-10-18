«التعليم» تعلن مسابقات طلابية بجميع المراحل التعليمية لعام «2023-2024»

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإعلان عن بدء المسابقة الطلابية لعام الدراسي 2023-2024، مسابقة المبدع الصغير بالحلقة الابتدائية، مسابقة «ابدع وابتكر» بالحلقة الإعدادية، مسابقة «نعم نستطيع» بالمرحلة الثانوية لجميع تلاميذ المدارس الحكومية.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أن الطلاب يقدمون من خلال المسابقات أعمالهم التي توضح إنجازات الدولة في كل المجالات كالتعليم والصحة والسكن وكل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، ويبرز اسهامات ودور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التعليم، «نسعى لمشاركة الطلاب بقوة والتفاعل مع المسابقات ليعود عليهم وعلى المجتمع بالتقدم والازدهار، والتأكيد بالتنبيه على موجهي ومعلمي المادة بالإعلان عن مسابقات في كل مدرسة من مدارس في مكان واضح مثل لوحة إعلانات المدرسة معمل الكمبيوتر لكي يستطيع جميع الطلاب رؤيتها للتقدم والاشتراك بها».