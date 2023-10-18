محمود مسلم: كل فعل إسرائيلي له رد فعل قوي من مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ تضامن عدد كبير من النقابات والهيئات يؤكد وعي المواطن المصري، ما يعكس رهان الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح مسلم، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي طرح رؤية كبيرة وعميقة للقضية الفلسطينية، وتحدث عن الماضي والحاضر وأخطار المستقبل، وما قدّمته مصر للقضية الفلسطينية، وما يحدث حاليا من اعتداء قاسٍ على المستشفيات، ومستقبل عملية السلام في ظل التخطيط لتهجير الفلسطينين.

وأضاف أنّ الرئيس السيسي عبر صريحا أمام الشعب والمستشار الألماني أولاف شولتس، عن إدانته لما يحدث وقصف المدنيين والأبرياء في غزة، وتأكيده أنّ ما يحدث هو عقاب جماعي للفلسطينيين.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ الرئيس السيسي عبّر عن مشاعر المصريين، والمظاهرات والتأييدات تؤكد تطابق رؤية المصريين والرئيس في سياسته الداخلية والخارجية.

وأشار مسلم إلى أنّ قضية التهجير كانت أفكار مطروحة يتم مناقشتها مع المسؤولين في جلسات سرية، ولكن الرئيس السيسي أكد أمام الجميع اليوم، أنّ التهجير مرفوض وكل متمسك بأرضه.