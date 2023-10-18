«المصريين» يدعم رؤية الرئيس السيسي بشأن فلسطين: مصر مفتاح السلام

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّ مصر دائمًا هي المحور والضمير الحي للعالم ومفتاح السلام بشكل حقيقي.

وقال أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، إنّ رسائل الرئيس السيسي تعبر عن لسان حال الأمة العربية والإسلامية، ومن يتحدثون ويطالبون بحقوق الإنسان حول العالم، ولكن يقفوا أمام المجاوز اللا أخلاقية واللا إنسانية التي حدثت وتحدث في قطاع غزة صامتين منكسين رؤوسهم.

وأضاف أنّ الرئيس السيسي يُثبت للعالم يومًا بعد يوم أنّه يمتلك من القدرة والرؤية ما يمنع انزلاق العالم في حرب عالمية جديدة لا يعلم أحد نهايتها، مؤكدًا أنّ اتصالات ولقاءات الرئيس السيسي مع زعماء العالم تعكس ثقة العالم في قدرة مصر على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح أنّ مباحثات الرئيس السيسي مع زعماء العالم تؤكد أنّ القاهرة هي مركز الاتصال الرئيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فضلًا عن أنّها تعكس مدى سعي مصر إلى بحث بلورة وجهة النظر المصرية التي تقوم على مجموعة من الأسس، وهي وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والبحث في أسس التسوية مستقبلًا.

وأكد أنّ موقف مصر السياسي يتسق مع الشعبي تجاه القضية الفلسطينية، والشعب المصري يثق تمامًا في قدرة القيادة السياسية على إنهاء الكارثة الإنسانية في أسرع وقت.

وشدد أبو العطا على دعم ومساندة حزب المصريين، لما تقوم به القيادة السياسية من خطوات حثيثة من أجل إيجاد حلول نافذة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّ مصر قيادة وشعبًا دائمًا وأبدًا ستكون أول المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية حتى يحصل هذا الشعب المكلوم على حقوقه المستحقة والواجبة.

واختتم: «جرائم الاحتلال عار يلاحق المجتمع الدولي الذي يمارس نوع من الدعم للمحتل الإسرائيلي، واستمرار صمت المؤسسات الحقوقية والدول الفاعلة والمؤثرة في هذه القضية أمر غير مقبول، فلا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو أي محاولات من أجل تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ومصر موقفها واضح ولا ولن تقبل ذلك.