«الأحزاب المصرية» تؤيد موقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين: نحن أمام قائد حكيم

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والتي أعرب فيها عن رفضه تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنّ رسائل الرئيس تدل على أنّنا أمام قائد حكيم وزعيم حقيقي، يعلم جميع المخططات التي تُدار للدولة المصرية.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية لـ«الوطن»، أنّ حديث الرئيس يعبر عن ملايين المصريين الذين يرفضون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أنّ الأمن القومي المصري خط أحمر ولن نقبل التهاون به، مضيفا: «حديث السيسي أثلج صدور ملايين المصريين اليوم، وأكد أنّ مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية».

وأدان رئيس حزب «إرادة جيل»، الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولة تهجيرهم من أرضهم، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد أنّ الشعب المصري يثق في إدارته الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل الحاسم والجاد مع الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية.