وزير التعليم: إعداد حقيبة تدريبية عن دور المدرسة في تفعيل المواطنة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة أعدت حقيبة تدريبية للطلاب بعنوان «دور المدرسة في تفعيل المواطنة»، لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية والاستحقاقات الدستورية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، ما يسهم في زيادة معلومات الطلاب عن الموضوعات المهمة المتعلقة بوطنهم وزيادة درجة الوعي لديهم.

مواد تعليمية وتدريبية

وأشار الوزير خلال لقاءه بمديري الإدارات في السويس، إلى أنّ الإدارة المركزية لتطوير المناهج أعدت مواد تعليمية وتدريبية لمناهج المراحل الدراسية، وتضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، حيث تم طرحها على موقع الوزارة مجانا للطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وتابع حجازي، أنّ الوزارة أتاحت منصات البث المباشر، فضلا عن الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين في قنوات «مدرستنا»، مشيرا إلى أنّ بث شرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية بدأ يوم الأحد الماضي، موجّها بمتابعة الطلاب للمواد التعليمية والتدريبية على المنصات والقنوات.

فترات المشاهدة

ووجّه الوزير باستغلال فترات المشاهدة وجذب الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية من خلال الأنشطة، مؤكدًا أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.