هل يتأثر اقتصاد الدول المجاورة لفلسطين بالحرب؟.. خبير يوضح

منذ أيام اشتعلت الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تسبب في خسائر فادحة في أرواح الأبرياء والمدنيين، والأطفال والنساء، وتصعيد كبير للأزمة، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي حل يوقف القتال ويحافظ على الأرواح.

ومنذ بداية الحرب وتجد أن الدول المجاورة لفلسطين على الحدود، وهي تحاول أن تصل لحل سلمي لوقف إطلاق النار، وتخليص الأبرياء من الحرب.

وتتأثر دول العالم كلة بالحروب والمشكلات السياسية والجيوسياسية التي تحدث بشكل دائم، وقد حدث ذلك في وقت سابق عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على العالم كله اقتصاديا.

تأثير اقتصادي على العالم بسبب الحرب في فلسطين

ولن يتغير هذا في الحرب بين فلسطين وإسرائيل، فإن التأثير الاقتصادي أصبح عالميًا الآن وليس على الدول المجاورة فقط، وهو ما أوضحه الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي.

وقال أنيس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدول تتأثر اقتصاديا بالحروب في أي دولة أخرى وخاصة الدول المجاورة، فعلى الصعيد العالمي تأثرت الأسواق العالمية بشكل كبير وواضح، وهو ما ظهر في أسعار الذهب العالمية وأسعار البترول وأسعار السلع والحبوب.

وأوضح أن السلع ترتفع أسعارها خلال فترة الحروب، وهو ما يؤثر على الدول بشكل أساسي على الدول والتي تضطر إلى شراء السلع بالأسعار المرتفعة عالميا، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد المحلي لكل الدول.

تأثيرات عالمية وإقليمية

وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي والدول المجاورة للدول التي تحدث فيها حروب ومشكلات سياسية، فقد تتأثر ولكن لن يكون التأثير بشكل كبير على هذه الدول، ولكن تكون عبارة عن انخفاض السياحة بسبب تخوف البعض من قرب الدول للدولة التي تحتوي على أزمة.