«إكسترا نيوز» ترصد الدمار في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بسبب العدوان الإسرائيلي

رصدت كاميرا «إكسترا نيوز» حجم الدمار الذي شهده الجانب الفلسطيني من معبر رفح جراء العدوان الإسرائيلي، وحجم الدمار الذي طال الطريق الرابط ما بين البوابة المصرية وبوابة غزة.

حجم الدمار الكبير ما بين البوابة المصرية وبوابة غزة

واستعرض عوض الغنام مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح الدولي، حجم الدمار الكبير ما بين البوابة المصرية وبوابة غزة، والطرق الذى امتلأ بالحفر الكبيرة جراء الدمار.

الحفر تعوق دخول المساعدات الدولية

وتابع «غنام»، أنَّ هذه الحفر تعوق دخول المساعدات الدولية الرابطة الآن عند معبر رفح، وأن هذا سيحتاج إلى وقت كبير من الزمن حتى يتمّ تهيئته لعبور الشاحنات، كما طال الدمار المنطقة اللوجستية التي تمّ تجهيزها لاستقبال المساعدات الدولية».