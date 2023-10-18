الضفة الغربية تنتفض في وجه العدوان الإسرائيلي بعد مجزرة مستشفى المعمداني

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء الليلة الماضية.

وشلّ الإضراب في الضفة الغربية، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية، مناحي الحياة كافة في الضفة الغربية، وأغلقت الجامعات والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمواصلات العامة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وفي سياق متصل، عمّ الحداد الأراضي الفلسطينية، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية.