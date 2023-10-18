مسلم: الغطرسة الإسرائيلية سببها الرئيسي الدعم الأمريكي الأعمى

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ إسرائيل لم تعش في أمن بدليل حدوث اختلال في نظرية الأمن الإسرائيلي، فما حدث يوم 7 أكتوبر يعد خللًا كبيرًا في نظرية الأمن الإسرائيلي، وأنّ كل الأجهزة والتطورات التي تدّعي إسرائيل امتلاكها لم تحفظ أمنها.

تعنّت إسرائيلي وغطرسة

وأضاف «مسلم»، في مداخلة هاتفية لقناة «إكتسرا نيوز»، أنّ القضية أصبحت قضية من يحفظ السلام، وليس القوة كما تعتقد إسرائيل بدليل أنهم يسيطرون على قطاع غزة، لكن الإسرائليين المدنيين في غزة يعيشون في رعب، مشيرا إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف صعب للغاية بعدما كان يعتقد أنه وفر الأمن والاستقرار للشعب الإسرائيلي، فتفاجأ بضربة أمنية قاسمة، لذا أراد أن يضع بصمة قبل أن يترك الحكومة لكنها على حساب الأبرياء والمدنيين الفلسطنيين.

الغرطسة الإسرائيلية سببها الدعم الأعمى الأمريكي

وأشار إلى أنّ الغطرسة الإسرائيلية سببها الرئيسي الدعم الأعمى الأمريكي والأوروبي لإسرائيل، مؤكدا: «شاهدنا مجلس الأمن في أمريكا وبريطانيا وفرنسا عندما رفضوا المشروع الروسي، كما شاهدنا الدعم العسكري الأمريكي الواضح لأسرائيل».