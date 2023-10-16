محمود مسلم: سيناء ليست للبيع.. والحديث عن توطين الفلسطينيين بها «غير مقبول»

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، إنّ سيناء ليست للبيع، وكل ما ينشر في هذا الصدد هراء، متابعا: «تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول بالنسبة للفلسطينيين والمصريين والعرب».

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ فلسطين تعيش أزمة كبيرة، ولا وقت للعتاب أو التقييم أو التحريض على أحد، متابعا: «نحتاج إلى جهود الجميع، ومصر تعمل من أجل سلامة الفلسطينيين وتحقيق السلام، مع رفض تام لنزوح الفلسطينيين إلى سيناء».

وتابع مسلم، أنّ نحو 9 ملايين ضيف عربي يعيشون في مصر، ولم يشعر بهم أو يضايقهم أحد، لكن فكرة التوطين وحديث البعض عن بيع أراضٍ خاصة في سيناء، التي دفع فيها المصريون كثير من الدماء، أمر غير مقبول.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، أنّ الموقف الشعبي المصري متطابق مع الموقف الرسمي، ويتمثل في حفاظ مصر على حدودها والدفاع عن القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ مصر تؤكد على الحل السياسي، والدعم الإنساني، والمطالبة بفتح المعبر والتهدئة، والتواصل مع كل الدول بخطاب واضح وصريح.

وأكد مسلم، أنّ مصر لا تنادي بالحروب، بل تنادي بالسلام، «لا نريد البكاء على اللبن المسكوب، ولكن لو كان الفلسطنيون قد حضروا اتفاقية كامب ديفيد، لكنا الآن في غنى عن أمور كثيرة».