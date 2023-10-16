محمود مسلم: ترحيل الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول عربيا أو مصريا

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ هناك دعم غير محدود للإخوة الفلسطينيين مع توجيه كميات كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية إلى المعبر بالرغم من ظروفنا الحالية، لافتًا إلى أنَّ الحدود المصرية مقدسة ولا نقبل بأي تهاون فيها، مضيفًا أنَّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر تمّ هدم الأنفاق وإنشاء منطقة عازلة، والبعض كان يتحدث عن وجود تهجير، على الرغم من أنَّه تمّ تعويض الأهالي، وإن كانت الأنفاق موجودة الآن لكنا وصلنا لموقف سيء ودخلنا حربًا لسنا طرفًا فيها.

وأوضح «مسلم» في مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ الأمن المصري في أقوى حالاته وصاحب إرادة في الموافقة على دخول أول خروج أي شخص للأراضي، والقوات المسلحة والشرطة على أتمّ الاستعداد لمواجهة أي تدخل، مشيرًا إلى أنَّ مصر ترى أنَّ الحل السياسي هو الأفضل من خلال إنشاء دولتين، أما ترحيل الفلسطينيين فهو أمر غير مقبول عربيًا أو مصريًا، ومصر تقود الرأي المناهض دائمًا لما يحدث في غزة، وتحاول بقدر الإمكان كشف ما يحدث في غزة من مجازر ومصابين وشهداء بعدد كبير.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: أنَّ «وكيل الأمم المتحدة أكّد اليوم عدم وجود كهرباء أو مياه في غزة، وبدأ الخطاب الأمريكي يتراجع بسبب تدخلات المصريين، ووزير الخارجية الأمريكي مدّ زيارته وعاد لإسرائيل مجددًا في محاولة ربما تؤدي لحلول جديدة».