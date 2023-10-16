محمود مسلم: الأزمة الحالية في غزة تخرج القضية الفلسطينية من فترة النسيان

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّه رغم خطورة الأزمة الفلسطينية الحالية وبشاعتها وأضرارها إلا أن هذه الأزمة أخرجت القضية الفلسطينية من فترة النسيان، والعالم كله الآن يفكر كيف يحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود أفكار شاردة لتوطين الفلسطينيين بمصر والأردن وهي أفكار غير مقبولة وغير مباحة والحل الذي تطرحه مصر دائمًا هو حل الدولتين وهو حل سياسي يتوافق مع الدولتين ولكن المهم هو إنهاء الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية والتي لا تسمع إلا إسرائيل.

مسلم: الدخول في حرب الشوارع ثمنه فادح

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنَّه في حال حدوث اجتياح بري سيحدث تدخل في جنوب لبنان من قبل حزب الله، والجولان بسوريا وقد تتدخل إيران ويتحول الأمر لحرب إقليمية، هذا بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، شارحًا أن الاجتياح البري عسكريا غير مضمون، والدخول في حرب الشوارع يكون ثمنه فادح بعكس ما يحدث الآن من إطلاق صواريخ واستهداف المباني بالطائرات واستهداف المدنيين.

مسلم: الإنسانية فقدت في غزة

وشرح رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ أنَّ الإنسانية فقدت في غزة، خصوصا بعد ترحيل مصابي الحرب من المستشفيات، وما يحدث في غزة يدل على أن العالم فقد إنسانيته، موضحا أن أي عبث بالمنطقة سيضر بمصر والمنطقة ككل، خصوصا وأنه ليست من الصدفة أن تلتهب الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، ومصر تبنت الحلول السياسية في الصراعات بالدول المجاورة، ومنها فلسطين الملاصقة لها وترتبط بالأمن القومي المصري من ناحية الشرق، خاصة أن مصر يهمها أن تجد حلولا سياسية ولا يحدث تصعيدا بالمنطقة لأنه قد يتحول لحرب كبرى.

وأوضح أنَّ الدعم الأمريكي لإسرائيل يتضمن لغة مختلفة، خصوصًا أنَّ ما تمّ تصويره لما حدث في إسرائيل من حماس كان به أمورا خاطئة كثيرة، وما حدث بعد ذلك هو عقاب جماعي استطاعت مصر أن تنقله للإدارات المختلفة مما تسبب في تراجع التصريحات العالمية حول ما يحدث.