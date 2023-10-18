اتحاد الناشرين يفوض السيسي في حماية مصر وحقوق الفلسطينين

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص موقف مصر من تطورات الأوضاع في غزة، معلنا تفويض الرئيس في قراراته بشأن حماية الآراضي المصرية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إننا نفوض نحن اتحاد الناشرين المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل، وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

موقف مصر من تطورا الأوضاع في غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، مشددا على موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الرئيس خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته لمصر، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.