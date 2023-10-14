لدعمه إسرائيل.. اتحاد الناشرين المصريين يطالب بمقاطعة معرض فرانكفورت للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، رفضًا موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لدعمها ما يقوم به الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على خلفية إصدار بيان له يعلن وقوفه مع الكيان الصهيوني.

مطالبات بعدم المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب

وطالب اتحاد الناشرين المصريين، جميع الناشرين المصريين بعدم المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب نظير هذا الموقف.

وأكد سعيد عبده في تصريحات لـ «الوطن» أن الاتحاد موقفه واضح ومستمر مع وقف الدولة في دعم القضية الفلسطينية، ضد ما يتعرض من انتهاكات من جانب الكيان الصهيونى الإسرائيلى من أعمال عنف وإبادة، وترحيل للأسر الفلسطينية في غزة واستخدام كافة وسائل التدمير والعنف، مخالفاً بذلك لكافة الأعراف والقوانين الدولية وحتى أثناء الحروب.

رفض موقف معرض فرانكفورت لدعمه ما يقوم به الكيان الصهيوني

وأعلن الاتحاد رفضه موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لدعمها ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وطالب الناشرين المصريين بعدم المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المقررانطلاقه في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، نظير الموقف المشار إليه.

وأكد الاتحاد وقوفه الكامل مع جموع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهذه الحرب الظالمة ومنع المساعدات الغذائية والطبية من الوصول إليهم لإنقاذ هذا الشعب الشقيق.