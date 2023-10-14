رئيس اتحاد الناشرين: الرئيس السيسي حوّل العشوائيات لمناطق حضارية

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي له إنجازات مختلفة تحققت خلال العشر سنوات الماضية في مختلف القطاعات، أولها القضاء على المناطق العشوائية وتحوليها إلى مناطق حضارية وتوفير سكن كريم للمواطنين.

مشروع «حياة كريمة»

وأضاف سعيد عبده، في تصريحات له نُشرت عبر الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على «فيسبوك»، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع حياة كريمة، والذي يخدم 52 مليون فرد في مصر: «يكفي المشروعين هم أهم الإنجازات».

وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن مشروع حياة كريمة يخدم رقما كبيرا من المواطنين في مصر لم يكن على مستوى العالم، موضحاً أن ما تحقق في مصر يجعله مُطمئناً على البلد ومستقبل أبناءه: «مستقلبهم هيكون أفضل».

بناء الوعي لدى فئات الشعب

وأشار «عبده» إلى أن مهمتهم الأساسية هى بناء الوعى لدى كافة فئات الشعب، إضافة إلى أنهم يقومون بعمل إصدارات متنوعة تتناول رؤية الدولة المصرية لتعزيز الهوية والوطنية، وأنهم حريصون على عمل كتيب يضم إنجازات الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، وبصدد تنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية للجماهير.