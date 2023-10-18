اتحاد الناشرين: مستعدون لحشد الملايين لدعم موقف السيسي ضد تهجير أهالي غزة

ثمن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي: إن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

استجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف لمساندة الأشقاء في فلسطين

وتابع: «استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

وشدد: «جاهزون لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية».