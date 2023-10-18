عاجل.. مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادا على شهداء غزة

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس، اليوم، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.