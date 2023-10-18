رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادا على شهداء غزة

كتب:

ولاء نعمه الله
02:45 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مجلس الشيوخ ينكس أعلامه

مجلس الشيوخ ينكس أعلامه

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس، اليوم، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

اقرأ المزيد:

هل يحق لأعضاء مجلس الشيوخ تزكية مرشح رئاسي؟.. قانوني يُجيب

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني في عمان

وفد من «الشيوخ» يزور مجلس الأعيان الأردني لتعزيز لتعاون المشترك

السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.