جمعية رجال الأعمال: أطلقنا حملات للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين

قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة أطلقت حملات في محافظة الجيزة كافة من أجل حث المواطنين في التبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، الأمر الذي جاء متزامنا ما قامت به قوات الاحتلال بالأمس، من قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد المئات من المواطنين الآمنين هناك.

عصام: نقف صف واحد داعمين للقضية الفلسطينية

وأضافت «عصام»، في تصريح لـ«الوطن»، أن كافة رجال الأعمال يقفون صفا واحدا داعمين للقضية الفلسطينية ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الممارسات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وجميعهم يعملون جاهدين للمشاركة والتضامن مع القضية الفلسطينية والأخوة في غزة.

واوضحت أن الحملة التي نادت بها قد استهدفت مناطق 6 أكتوبر وعدد من الجامعات المصرية، منها جامعة 6 اكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القاهرة.

إقبال بأعداد غير مسبوقة

وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات بالجيزة قد شهدت إقبال كبير بأعداد غير مسبوقه من الشباب وطلاب الجامعات المصرية والمتطوعين من الاتحاد للمشاركة بدمائهم الذكية في نصره القضية الفلسطينية، وشارك في اليوم الأول والثاني من الحملة أعداد بالآلاف فاقت جميع التوقعات، وأبدى جميع المشاركين تحمس كبير واستجابة لدعم القضية الفلسطينية بما يمتلكونه من دماء ورغبة واضحه لإغاثة الجرحى والمصابين من أشقائهم في غزة.