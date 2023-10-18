«مستقبل وطن»: دعوات تهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلا

أشاد النائب عصام هلال، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه تطورات القضية الفلسطينية حتى الآن، مؤكدا أن مصر لها إرادة سياسية واضحة ومحددة تؤكد الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن دعوات تهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلاً، ومصر أعلنت موقفها الواضح من هذه الدعوات، وهو ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرار جهود تحقيق السلام في فلسطين والمنطقة بالكامل على أساس حل الدولتين.

مصر تكثف جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد أن مصر لن تتوانى منذ تفاقم الوضع في الأراضي المحتلة والتصعيد العسكري المستمر، موضحا أن الدولة حرصت على تكثيف جهودها بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن القضية الفلسطينية قضية محورية وهي أمن قومي وتاريخ مصر تجاه هذه القضية معروف وواضح للجميع: «موقفنا هو حل الدولتين»، مشيدا بكل تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية، والتي تؤكد حرص مصر على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.