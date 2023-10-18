حزب التجمع: موقف الرئيس السيسي شديد الوضوح في مساندة الشعب الفلسطيني

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن موقف مصر شديد الوضوح في مساندة الشعب الفلسطيني، ولا يحمل أي التباس بأنه مساند لحق الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

مساندة الشعب الفلسطيني

وأضاف سيد عبد العال خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز: «الدعم المصري ليس منذ اندلاع الأزمة الحالية ولكن منذ البداية ومنذ سنوات ومساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 هو موقف مصر».

وتابع: «الموقف المصري تبلور بأن الرسالة الأولى التي صدرت عن الخارجية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والموقف الرسمي لمصر أن مصر بكل قلبها وعقلها وشعب وحكومة مع الشعب الفلسطيني في غزة، وأن المساعدات الإنسانية لابد أن تدخل وفورا، ولن نبلع طعم لم يبلعه الشعب الفلسطيني نفسه، بأن يتم تهجير فلسطيني غزة إلى سيناء، سواء كان حضورهم دائما، كما هو مخطط أو مؤقتا كما يدعون وهو موقف شعبي حكومي رسمي عبر عنه الرئيس».

رسائل الرئيس السيسي

واستطرد: «رسائل الرئيس في كلماته المتعددة وآخرها اليوم كانت في غاية الأهمية، فهو يوجه كلمته إلى شعوب أوروبا، ويظهر لهم من المسؤول عن وجود تنظيمات مسلحة في غزة، وكان قاطعا لتوضيح هذه النقطة، بتعطيل الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية مؤكدا أنه إن لم يكن وفقا لقرارات 242 بإقامة الدولة الفلسطينية أو على الأقل وفقا لاتفاق أوسلو».