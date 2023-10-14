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نقيب الصحفيين: الصحافة الغربية تمارس جريمة مهنية متكاملة في غزة

كتب:

محمد عزالدين
11:05 م | السبت 14 أكتوبر 2023
خالد البلشي

خالد البلشي

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على ازدواجية الصحافة الغربية في التعامل مع العدوان على غزة، قائلا إننا أمام مشهد عنوانه الازدواجية في المعايير المهنية الواضحة للتعامل مع ما يجري الآن على الأراضي الفلسطينية ونرى صورة من طرف واحد.

صور مفبركة للأطفال

وأضاف «البلشي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المسألة لم تقف عند جرائم مهنية فقط ولكن وصلت لحد الجريمة عندما نجد صورا مفبركة بالكامل يتم بثها واستخدام صور لفلسطينيين على أنها صور لأطفال إسرائيليين.

وأشار إلى أننا أمام جريمة مهنية متكاملة تغطي على جريمة أكبر أو محاولة للفت الأنظار عن جريمة أكبر ومحو الحقيقة الأكبر وهي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

أزمة حقيقية في المهنة

ولفت أننا أمام أزمة حقيقية في المهنة، عنوان هذه الأزمة هي كذب الجرائم المهنية وغياب الحقيقة وطريقة تقديم ذلك وكأننا أمام إعلام حربي، ووقع في ذلك مؤسسات كبيرة وصحفيون كبار.

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