«المصريين الأحرار»: حان الوقت لاستخدام سلاح البترول في مواجهة تعنت إسرائيل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد السيسي رئيسًا لمصر، إن استمرار تصعيد الجانب الإسرائيلي ورفض بنيامين نتنياهو دخول المساعدات الي قطاع غزة يشكل خطورة داهمة للمنطقة؛ تستوجب وحدة القوى العربية واستخدام كل الإمكانيات المتاحه ردا على ذلك التصعيد.

ضرورة مواجهة الحصار بسلاح البترول

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريحات صحفية، أنه حان الوقت لاستخدام القوى العربية سلاح البترول لمواجهة حالة الحصار، والتعنت الذي تتبناه إسرائيل، على غرار ماحدث إبان حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأكد أن اتحاد الدول العربية بات على محك الاختبار الأخطر في التاريخ الحديث والمسؤولية التاريخية للدفاع عن المنطقة بأكملها، وإلا سيأتي الوقت يعلو قول «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض» ولن يجدي الندم علي التهاون في الحقوق والتفريط في الدفاع عن مقدرات المنطقة العربية.

وكان أعلن حزب المصريين الأحرار «الحزب الليبرالي» برئاسة الدكتور عصام خليل، بكل المستويات التنظيمية المكتب السياسي والهيئة العليا وقواعده الشعبية تأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الإجراءات والتدابير، لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلي أرض سيناء المصرية.