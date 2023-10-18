جولة لرئيس جامعة عين شمس داخل المدينة الطبية لمتابعة الأعمال الإنشائية (صور)

تفقدت الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة في جامعة عين شمس، للاطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وإنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، التي سيخدم آلاف من المرضى.

المدينة الطبية جامعة عين شمس

وخلال الزيارة شددت الدكتورة غادة فاروق على ضرورة تكثيف العمل، وسرعة الانتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، والذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبت بسرعة تقديم التصميمات النهائية للمشروع لاعتمادها وتحديد موعد للتسليم.

كما وجه الدكتور على الأنور بضرورة توحيد اسم الدمرداش على جميع المستشفيات، كذلك الاهتمام بالواجهات و تصميمها بالشكل الأمثل، وتوحيد اللون خاصة في الخلفيات والجوانب بجميع الجهات لتحسين المظهر الجمالى للمستشفى، وضرورة حصر باقي الأعمال وعرضها للإتفاق على الفرش المقرر تنفيذه للحصول على الموافقات، كذلك توفير أوناش التى تستخدم للصيانة الدورية للمباني والمنشآت.

واشتملت الزيارة جولة بموقع مستشفى جراحات وأورام الأطفال الجديدة، والتي تم الانتهاء من الدور الأول والثاني من إجمالى سبع أدوار، وكذلك المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي، والحديقة المحيطة بمكتبة عرب المحمدي، بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المصممة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والجارى استكماله.

ويعد مستشفى الطوارئ صرحا طبيا متكامل للجراحة، وخاصة جراحة العظام والباطنة وشملت الجولة 2 دور عمليات و3 أدوار وحدة رعاية متكاملة بما يشمل إجمالى 120 سريرا وبالإضافة إلى دور أكاديمي، وقاعات محاضرات وأيضا 60 عيادة طبية تخدم كافة التخصصات، إذ تم الانتهاء من تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي، لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول، لتكون كلية الطب بجامعة عين شمس مركزا إقليمياً متميزا.

الانتهاء من تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد

كما تم تطوير الموقع العام، وإنشاء السور الخارجي الذي يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب، والجراج متعدد الطوابق حيث جارى العمل به وسيتم وضع لوجو المستشفيات على السور، بالإضافة إلى عمل مشاية بطول 4 أمتار بجانب السور.

وجار الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسي، ومركز المناظير المجمعة ومركز الطب النفسي والعيادات الخارجية ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

وتتضمن المدينة الطبية لجامعة عين شمس 11 مشروعا، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیكي، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي، وكلية الطب.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين.