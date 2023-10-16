«التعليم العالي» تعلن آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، انتهاء مرحلة التقديمات للطلاب الجدد بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2023-2024، وذلك بعد أن مدتها الوزارة لمدة 48 ساعة إضافية تيسيرا على الطلاب، وإتاحة الفرصة لمن لم يلتحقوا بالكليات المختلفة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات ل «الوطن»، أن اليوم انتهت فرصة التقديم للطلاب الجدد للكليات المختلفة وذلك بعد مد مهلة التقديم لـ48 ساعة إضافية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة انتهت من كافة أعمال التنسيق وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحا أن عدد الطلاب المقيدين بالكليات بلغ حتى الآن أكثر من 4000 طالب وطالبة للعام الجامعي الجاري 2023.