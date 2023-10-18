صحفي فلسطيني باكيا بعد استشهاد أقاربه: ذهبت لتغطية الحدث فأصبحت جزءا منه

قبل نحو 12 يوما حمل الصحفي الفلسطيني حاتم عمر، الذي يعمل في إحدى وكالات الأنباء العالمية، حقيبته المليئة بمعدات التصوير، متوجها إلى أماكن الاشتباكات، عقب بدء إسرائيل الحرب على غزة بفلسطين، عازما على توثيق جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير متوقع أن يتم قصف منزله وأن تستشهد أسرته، لكن هذا ما حدث.

انهيار صحفي فلسطيني بعد استشهاد عائلته في قصف إسرائيلي

مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة ونصف، ظهر خلاله الصحفي حاتم عمر، باكيا منهارا خلال محاولته التعرف على جثث أسرته بإحدى ثلاجات حفظ الموتى بوسط غزة وحي رفح الغربي الفلسطيني، لكن هذا المقطع سبقه ذهاب «عمر» لتوثيق قصف إسرائيل للبنايات ليتفاجأ بأن منزله ومنزل أسرة زوجته أصبحا ركاما، ليحاول استخراج الجثامين من تحت الأنقاض، وفق حديث ربيع أبو نقرة، مصور الفيديو لـ«الوطن»: "كنا بنغطي الأحداث سويا وفجأة رن هاتف حاتم ليخبره شخص بقصف المنطقة القريبة من تواجد أسرته، ليهرولا معا إلى المكان، حيث وجد المنزلين عبارة عن حطام وأسرته تحت الأنقاض.

لحظات صعبة عاشها الصحفي الفلسطيني، حيث كان يبحث داخل ثلاجات الموتى عن جثث أقاربه، واستطاع التعرف على بعضا منها، وفق حديثه لـ«الوطن»: «كنت رايح أوثق الحدث لقيت أقاربي وأسرتي تحت الأنقاض، قدرت أطلع زوجتي وولادي، لكن شقيق زوجتي وزوجته وابنته استشهدوا، وأصبحت أنا جزءا من الحدث بعد ما اكنت رايح اغطي الحدث».

لم يتوقع «عمر»، أن تكون عائلته هدفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنه اعتاد على توثيق جرائمها المختلفة منذ سنوات، ففي عام 2018، ظهر يحمل مسناً على كتفيه في جمعة الصمود ومسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة في محاولة لإنقاذه ويمسك بالكاميرا بيده، ويحمل المسن الممسك بعصاه التي يتكئ عليها، ما جعل وزارة الإعلام الفلسطينيه تكرمه وتطلق عليه لقب «الصحفي الإنسان»: «ما ظنيت إن الاحتلال هيستهدف عائلتي، لكن كل شيء متوقع هم يستهدفون الصحفيين خاصة المؤثرين في الشارع الفلسطيني، فمنذ بدء الحرب قبل أيام استشهد 10 من أصحابنا، لكن لن نستسلم».