نائب بـ«الشيوخ»: القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب

استنكر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا تخطى 1000 شهيد ومصاب، مشيرًا إلى أنّ هذه المذبحة تعد انتهاكًا صريحَا للمواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية والدينية، ولا بد من توجيه عقوبات صارمة على إسرائيل لوقف حملات الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية.

وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان اليوم، أنّ الكيان الإسرائيلي أحمق لا يعرف مفهوم الإنسانية أو السلام، بل ينتقم انتقامًا غاشمًا لا يُفرّق بين طفل ومرأة وكبير، فيرتكب جرائمه بحق المواطنين العزل ببشاعة وقسوة، لافتًا أنّ الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن قضيته وأرضه ومعه الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية وعلى رأسها مصر، استنادا إلى الجذور التاريخية التي تربط المنطقة العربية برباط وثيق يستلزم على كل منها أن تدعم أشقائها ولا تتركهم في مصابهم.

جرائم الكيان الإسرائيلي لا يمكن السكوت عنها

ولفت الجندي، إلى أنّ صمت المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، يؤكد أنّ معايير العدل والحكم لا تطبق على الجميع، وأن هذا الصمت يعرض المدنيين في فلسطين إلى مخاطر وصلت إلى حد القتل العمد للأطفال والمرضى في المستشفيات، ما يعد جرائم لا يمكن السكوت عنها أو التهاون في معاقبة هذا الكيان.

اتخاذ موقف جاد للضغط على إسرائيل

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنّ المنظمات الدولية والحقوقية في العالم ما زال دورها متخاذل، ولا تقوم بكافة الشعارات التي ترفعها، تاركة سلطات الاحتلال تقوم بحملات إبادة وعقاب جماعي غير مسبوق، ضد الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف جاد للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والتصدي لتلك الحملات الهمجية والوحشية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.