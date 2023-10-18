وزير التعليم: اتخذنا عدّة إجراءات لتحقيق عام دراسي آمن

اجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالمجيد، صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، مع قيادات الوزارة ومديري الإدارات التعليمية في المحافظة، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسي.

وأعرب الوزير عن سعادته بزيارة محافظة السويس، مشيدا بحسن الإدارة والحوكمة المطبقة بها، لافتا إلى أنّ الوزارة اتخذت عدّة إجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، وبينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس والعاملين بالمؤسسات التعليمية، وتحديد مسؤول عن الصيانة البسيطة داخل كل مدرسة، على أن يقدّم تقريرا أسبوعيا باحتياجات الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، موجّهًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس.

وفي كلمته، أثنى محافظ السويس، بزيارة وزير التربية والتعليم للمحافظة، مشيدا بجهوده التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.

وأضاف المحافظ أنّ المحافظة تبذل جهودا لتطوير العملية التعليمية وتحقيق رضا المواطن فى المحافظة، مشيرا إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة لتنمية الوعي وروح الانتماء والولاء لدى الطلاب.