معجزة آلهية.. ماذا حدث لـ«طفلة الخبز» المصابة في مستشفى المعمداني بغزة؟

يد ضعيفة وجسد هزيل، طفلة صغيرة لا حول لها ولا قوة كان قدرها النزوح من منزلها الذي طاله قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، لتحتمي داخل مستشفى العمداني قبل أن يتم استهدفها بقصف إسرائيلي تسبب في مجزرة اسقطت ضحايا من الأطفال والنساء منذ ساعات، ورقدت الطفلة على سرير المستشفى، تُمسك قطعة «خبز» لم يتسع لها القدر لتناولها.

ماذا حدث لـ «طفلة الخبز» المصابة في مجزرة مستشفى المعمداني؟

ساعات من الرعب عاشتها الطفلة التي عُرفت بـ «طفلة الخبز»، لتملئ صورها مواقع التواصل الاجتماعي، لينتفض رواد صفحات السوشيال ميديا غضبا لما أصابها.. ماذا حدث لهذه الطفلة؟ هل لا تزال على قيد الحياة؟ وأين ذويها من هذا القصف؟ .

ماذا حدث لـ «طفلة الخبز» المصابة في مجزرة مستشفى المعمداني؟

وكشف الصحفي الفلسطيني والمصور أحمد حجازي، تطورات الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية «سوار طوطح»، وقال إن الطفلة على قيد الحياة، وتم نقلها مساء أمس لمستشفى الشفاء، لاستكمال العلاج عقب خروجها من مستشفى المعمداني، إثر قصفه أمس.

ونفى «حجازي» خلال حديثه لـ «هُن» وفاة ذويها: «الطفلة عندها أقل من سنتين، وهي وأهلها بخير وهتتلقى العلاج وهتكون كويسة، ولكن محتاجين الدعاء».

الطفلة ذهبت للمستشفى هربًا من القصف

مع ذويها خرجت الطفلة من مسقط رأسها بحي الزيتون إلى مستشفى المعمداني هربًا من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المستشفى أيضًا طالها القصف لتنتقل إلى الشفاء، بحسب ما ذكره الصحفي الفلسطيني.

مجزرة مستشفى العمداني

واستنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة أمس، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 800 قتيل من الأطفال والمدنيين الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال.