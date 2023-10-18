أستاذ علوم سياسية: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يتفق مع الشريعة الدولية

أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بخصوص تصاعد الأحداث في غزة، والتي أكّد خلالها أنَّ الوضع الراهن ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وشعوب المنطقة، تؤكد تواجد السياسية المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

ضرورة إيجاد تسوية للقضية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن جوهر ما يحدث الآن في غزة من عمليات قصف إسرائيلي يؤكد ضرورة إيجاد تسوية للقضية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وجهة النظر المصرية التي تتفق مع الشريعة الدولية والموقف العربي في القضية وهي حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على كامل أراضي الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وأوضح أن الموقف المصري مُدرك تماما البُعد المهم في القضية وهو ضرورة حماية الشعب الفلسطيني، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني، والنظر إلى الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة مع قطع المياه والكهرباء والإمدادات وكل مقومات الحياة، والبعد الأخير هو حماية حق الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه بالتصدي التام لمخطط التهجير، قائلا: «السياسية المصرية ثابتة ومتكاملة بشأن القضية الفلسطينية».