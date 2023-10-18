الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتضامن مع قرارات القيادة السياسية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظا على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

وأعلنت الحملة، رفض تصورات إسرائيل بشأن إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولما بها من نقل لمسرح العمليات إلى الأراضي المصرية، لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية، وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

ودعت الحملة، العالم بأسره خاصة الدول الكبرى ذات النفوذ، للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح، والسماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين.

وجددت الحملة، الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنّه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.