عميد «آداب كفر الشيخ»: ندعم الرئيس السيسي بشأن قراراته عن الأوضاع في غزة

أشادت قطاعات واسعة من الشعب المصري بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بشأن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور عبدالله علام عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، نائب رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، تأييده لتصريحات الرئيس السيسي، مؤكدا أن رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر قرار تاريخي.

قرار الرئيس بشأن رفض تهجير الفلسطينيين تاريخي

وأكد «علام» في تصريحاته لـ«الوطن»: أن خطاب الرئيس السيسي اليوم تاريخي، برفض تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينين إلى سيناء، سيجعل من سيناء مسرحا للصراع، وبالتالي جر مصر إلى حرب، ستنزف مواردنا وإدخال مصر في دوامة.

وأوضح أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، يعني انهيار القضية الفلسطينية بالكامل، وضياع الدولة الفلسطينة، والتاريخ لا يرحم، ويتحول الأمر إلى نكبة جديدة، لافتا إلى أن الحل الأفضل للصراع العربي الإسرائيلي، جاء أيضا في خطاب الرئيس بضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 67، وعاصمتها «القدس الشرقية» وحل الدولتين، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.