فريدة الشوباشي تؤيد موقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة جريمة بشعة وإهدار لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنّ إسرائيل تنفذ تخطيطًا استعماريًا، يعد إهدارا للكرامة العربية، وهذا لن تسمح به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعمل دائمًا على حماية الوطن العربي.

الشوباشي تؤيد الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

وأضافت «الشوباشي»، لـ«الوطن»، أنّها تؤيد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، ويعد هذا بداية تحالف الوطن العربي لمساندة فلسطين: «إحنا الأمة العربية عندنا مقومات كتير لمواجهة العدو لكن أهم حاجة هي وحدتنا لأنّها قوة لا يستهان بيها» حسبما أوضحته.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنّها سعيدة للغاية بقرارات الرئيس السيسي، خاصة تحالفه مع الأردن من أجل إلغاء القمة الأردنية، الذي جاء متوازيًا مع انطلاق رحلة بايدن إلى المنطقة، وإبلاغه في أثناء وجوده في طائرته، بإلغائها نظرًا لما حدث في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وتعد هذه رسالة يتبعها توحيد الصف العربي، وأنه لا بد أن تكون هناك خطوات جادة من قبل الدولة العربية المفترض أنّها مساندة للقضية الفلسطينية تجاه الغرب.

قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أنّ مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، ونرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى سيناء.