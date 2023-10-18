بعد إعلان الحداد العام.. محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على شهداء فلسطين

أعلنت محافظة القاهرة، تنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة، والأجهزة التنفيذية التابعة، لها لمدة 3 أيام، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.