بعد إعلان الحداد العام.. محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على شهداء فلسطين
كتب:
وائل فايز
04:18 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
أعلنت محافظة القاهرة، تنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة، والأجهزة التنفيذية التابعة، لها لمدة 3 أيام، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.