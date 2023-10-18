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بعد إعلان الحداد العام.. محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على شهداء فلسطين

كتب:

وائل فايز
04:18 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، تنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة، والأجهزة التنفيذية التابعة، لها لمدة 3 أيام، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.