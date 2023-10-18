تنكيس الأعلام بكل الهيئات الشبابية والرياضية بكفر الشيخ حدادا على شهداء غزة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تنكيس الأعلام بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي «المعمداني» بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق لمدة 3 أيام، اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر حتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أيام

وقرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي «المعمداني» بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان الكيان الإسرائيلي قد قصف ليلة أمس مستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بقطاع غزة بدولة فلسطين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

ووصل عدد شهداء مستشفى المعمداني في قطاع غزة بدولة فلسطين من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لها إلى أكثر من 810 شهداء، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.