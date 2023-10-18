إجراء 2512 عملية قلب مفتوح وقسطرة للمرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، جمعية الأورمان فى إجراء 2512 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

عمليات قلب مفتوح وقسطرة

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصةً علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أنّ الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

استقبال الأطفال المصابين بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب

وأشار «شعبان»، إلى أنّ جمعية الأورمان تُعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بمحافظة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أنّ الجمعية نجحت حتى الآن من إجراء عدد 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.