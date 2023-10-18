عضو أمناء الشباب المصري: الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية واجب وطني

أعلن مصطفى جعفر سالمان، عضو عضو أمناء مجلس الشباب المصري، عن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيرهم قسريًا إلى سيناء.

وشدد «سالمان»، في بيان له، بضرورة الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية، لأنه واجب وطني للحفاظ علي سيادة الوطن في هذه الاحداث والظروف، مؤكدا أن الشعب المصري دائما على قلب رجل واحد للدفاع عن أراضيه وعن الشعوب العربية.

التصعيد سيواجه بالتصعيد

وأضاف عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن الرئيس السيسي بعث رسائل للعالم أجمع خلال كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، بأن التصعيد سواجه بالتصعيد، وأن مصر لن ترضى ولن تقف متفرجة أمام تصفية القضية الفلسطينية.

مجزرة مستشفى المعمداني

وأوضح مصطفى جعفر سالمان، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء الأبرياء هي مجزرة بكل المقاييس، وهي تعد سافر على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.