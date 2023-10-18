مسيرة لطلاب جامعة سوهاج تأييدا لقرارات الرئيس السيسي وتنديدا بالاعتداء على غزة

توافد المئات من طلاب جامعة سوهاج للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد العدوان الصهيوني، وقصف الأهداف المدنية، على خلفية قصف مستشفى المعمداني مساء أمس بقطاع غزة، واستشهاد مئات من الأطفال والنساء من الأشقاء الفلسطينيين.

بدأت تظاهرة طلاب جامعة سوهاج من أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة انطلاقا إلى ميدان الشبان المسلمين حاملي علم فلسطين مرددين «بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين».

تأييد الموقف المصري بالقضية الفلسطينية

وكان الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعلن اليوم تأييده الكامل لقرارات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية وأكد النعماني تأييده موقف الدولة في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

رفض تهجير الفلسطينين

وأوضح أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، كما ثمن «النعماني»، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.