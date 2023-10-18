تظاهر آلاف المواطنين في أسيوط دعما لقرارات الرئيس السيسي وتنديدا للاعتداء على غزة

احتشد الآلاف من أهالي محافظة أسيوط، في ميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، للتظاهر ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية ونصرة أهالي غزة بعد العدوان الإسرائيلي، يأتي ذلك لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أعلام مصر وفلسطين

ورفع المتظاهرين أعلام مصر وفلسطين ولافتات «أرواحنا فداك يا أقصى»، وسط ترديد هتافات «بالروح والدم هنفديكي يا افلسطين وكلنا وراك يا ريس»، و«المصرين يدعون قرارات الرئيس السيسي»، وسط تشغيل أغاني فلسطينية وسط تفاعل المارة والأهالي.

مظاهرة حاشدة

وكانت الأحزاب والقوى السياسية والشعبية دعت أهالي محافظة أسيوط للمشاركة في التظاهرات التي يتم تنظيمها عصر اليوم الأربعاء بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، الذي يعد من أشهر ميادين المحافظة نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات والقتل على يدى الاحتلال الإسرائيلي، ودعم كل القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما يحدث في الملف الفلسطيني.

تشديدات أمنية

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات الإسعاف بمحيط الميدان، ونشرت الأجهزة الأمنية الكمائن المتحركة والثابتة بميادين وشوارع مدينة أسيوط، لتأمين المتظاهرين والتصدي لأي أعمال عنف وشغب تحدث خلال التظاهرات.