آخر أخبار غزة اليوم.. الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى وقف استهداف المرافق الطبية

فى آخر أخبار غزة اليوم الأربعاء، دعت منظمة الصحة العالمية جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن استهداف المرافق الطبية، وذلك بعد قصف مستشفى «المعمداني» في غزة، الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 500 شخص، وشددت المنظمة الأممية على أهمية حماية المرافق الطبية، والسماح لها بالعمل بأمان، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

آخر أخبار غزة اليوم

وأكد هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في آخر أخبار غزة اليوم، على أهمية وقف الهجمات ضد المؤسسات الصحية، وقال: «نحن نطالب بوقف الهجمات ضد المؤسسات الصحية، حيث يجب أن تكون هذه المؤسسات محمية ومحترمة في جميع الأوقات، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين».

آخر أخبار غزة اليوم بعد قصف المستشفى المعمداني

وأضاف هانز كلوجه أنه يجب حماية المدنيين وخاصة الأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من رفح إلى غزة، وأشار إلى أن المنظمة تواجه صعوبة في تقديم المساعدات بسبب إغلاق الحدود.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحالي، وأكد أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم والمساعدة الطبية للمتضررين في غزة وضمان وصول الإمدادات الضرورية للمستشفيات والمرافق الطبية.