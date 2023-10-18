الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يدين قصف مستشفى المعمداني

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي الهجوم البربري واللا إنساني من الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة وهي جريمة من جرائم الحرب.

وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم باتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزه أصبح كارثيًا.

الاتحاد العام للجمعيات يدعم الرئيس السيسي

كما ثمن الاتحاد قرارات وسياسات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة المصرية على أراضيها، كما دعم دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر قمة السلام 2023 بالقاهرة لوضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية.