تلاحم وطني لمسلمي وأقباط كفر الشيخ لدعم الأشقاء في فلسطين.. «إيد واحدة»

وسط تلاحم وطني «إيد واحدة»، تكاتف مسلمي وأقباط محافظة كفر الشيخ، بهدف دعم الأشقاء في فلسطين، والالتفاف لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

احتشاد ودعم القضية الفلسطينية

بينما تظاهر اليوم الأربعاء في محافظة كفر الشيخ، الآلاف من أبناء قرى ومراكز المحافظة لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان للجيش الإسرائيلي ضد شعب فلسطين أعزل، حيث ردد المتظاهرون « تسقط إسرائيل، يسقط قتلة الأطفال، بنرددها جيل وراء جيل بنعاديكي يا إسرائيل».

تزايد الإعداد للمتظاهرين

كما يشهد ميدان النصر، بوسط مدينة كفر الشيخ، في كفر الشيخ، حتى الساعة تزايدًا كبيرًا للغاية للمتظاهرين من أبناء الإقليم، لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين بفتح الحدود ووصول المساعدات الطبية، والغذائية لشعبنا الشقيق في فلسطين.

يذكر أن تلك المظاهرات ما زالت تمكث في ميدان النصر في مدينة كفر الشيخ، حتى الساعة، مطالبين بوقف العدوان على غزة، ومحاسبة كل من تسبب في قتل المدنيين الأبرياء من شعب فلسطين الشقيق والوقوف بجانبه.