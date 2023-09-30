مظاهرة حب وتأييد للرئيس السيسي.. علم مصر بطول 10 أمتار يجوب شوارع المنصورة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، مسيرة ضخمة داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع المحافظة، حاملين علم مصر بطول 10 أمتار، يجوبون به الشوارع لدعم وتأييد ترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مظاهرة في حب الرئيس السيسي

وقالت رشا النجار، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن هذه مظاهرة حب أطلقها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد مساندته لاستكمال الإنجازات التي حدثت خلال السنوات الماضية، والمجهودات الملموسة على أرض الواقع، موضحة أن الرئيس اهتم بقضايا وملفات هامة ولم يهمل أي شيء، كما سلط الضوء على القضايا التي كانت مهمشة، بالإضافة لملفات لم تكن في الحسبان ولم يفكر فيها أحد، مثل مبادرة بر أمان الخاصة بالصيادين، وكذلك قضايا المرأة والطفل وذوي الهمم وقادرون باختلاف، حيث غيّر الرئيس السيسي نظرة المجتمع لكثير من القضايا والملفات.

الرئيس السيسي خبرة عسكرية وسياسية كبيرة في إدارة البلاد

كما قال محمد محب، أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن بشرق المنصورة، نحن ندعم ونؤيد الرئيس السيسي، لديه خبرة عسكرية وسياسية في إدارة البلاد من الصعب أن تجد شخص فيه هذه الصفات مجتمعة، ومصر تختلف عن أي دولة أخرى، ومن الصعب أي شخص غيره يتولى قيادتها وإدارتها، مضيفا «مصر كبيرة وأرض مباركة تحتاج إلى قائد محنك، والرئيس السيسي استطاع أن يقود البلاد في أحلك الظروف، واستطاع أن يثبت ذلك، وتحديدا في أزمة كورونا، الرئيس السيسي لم ينقذ مصر وحسب، بل بادر وأنقذ البلاد المجاورة من أشياء كثيرة، وجاء مواطنوها واحتموا في مصر في ظل قيادته».

توافد أهالي المنصورة على مكاتب الشهر العقاري

ويشهد مكتب التوثيق العقاري بمدينة المنصورة، لليوم السادس، إقبالا كبيرا من المواطنين لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

ويوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية مكلفة بعمل التوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهي المكتب العقاري بمنطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.