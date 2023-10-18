الآلاف في ميدان الساعة بقنا دعما لقرارات الرئيس السيسي.. «غزة رمز العزة»

نظم الآلاف من المواطنين في محافظة قنا وطلاب جامعة جنوب الوادي، مظاهرة تأييداً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وقفة تضامنية مع أهل غزة في ميدان الساعة بقنا

وحضر الوقفة كل من الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات الجامعة ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأمين عام الجامعة، والأمين العام المساعد ومديري العموم، وحشد كبير من طلاب الجامعة، وقيادات الأحزاب السياسية في المحافظة.

وردد المشاركين هتافات تضامنية منها «غزة رمز العزة.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى .. غزة غزة نفديك.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».

تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

ومن ناحية أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، مع إلغاء إقامة الاحتفالات والأنشطة خلال فترة الحداد، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،

كما أعلن محافظ قنا، تأيده الكامل لقرارات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكدا ضرورة التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية في سيناء.