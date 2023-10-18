رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: نقف صفا واضحا خلف القيادة السياسية

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن نواب الحزب يقفون صفا واحد خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويثقون في قدرته الكبيرة علي مجابهة التحديات والمخططات التي تهدد الأمن القومي المصري بل والعربي التي تظهر جليا في محاولات الكيان الإسرائيلي تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

كلمة الرئيس السيسي حاسمة في القضية الفلسطينية

وقال شلبي، في بيان له اليوم إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع المستشار الألماني، جسدت مطالب الأمة العربية بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية العادلة بإقامة دولة ذات سيادة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته بالضغط على دولة إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.