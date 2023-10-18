ممثلو «الاستثمار الأوروبي» يزورون مشروعات الصرف الصحي بمركز «مطوبس»

وجّه اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، المكتب الفني بالشركة، بمرافقة وفد زيارة بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي الشركة القابضة، واستشاري المشروع، لمتابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بمركز مطوبس من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين.

ممثلي «الاستثمار الأوروبي» يزورون مشروعات الصرف الصحي بـ«مطوبس»

وقام الوفد بزيارة مشروع محطة معالجة «زغلول البحري» بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب، ومشروع توسعات محطة معالجة مطوبس بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب، ومشروع الصرف الصحي بقرية معدية رشيد، ومحطة الرفع بقرية الروس.

إقامة 35 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر أنّه يتم إقامة 35 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقطاع الصرف الصحي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عبارة عن «وصلات منزلية، وشبكات انحدار، ومحطات رفع، مشروعات صرف صحي، ومد خدمات صرف صحي للمناطق المحرومة» التي تشهدها قرى مطوبس، ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.