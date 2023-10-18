النائبة نورا علي: العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إرهاب أسود بحق الإنسانية

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن ما يفعله العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة يمثل إرهابًا أسود بحق الإنسانية جمعاء.

إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

وأضافت نورا علي، في بيان، أن ما يحدث في غزة لا يرضاه دين أو عقل أو إنسانية، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يستدعي سرعة المواجهة.

أشارت إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في مقابل صمت رهيب للمجتمع الدولي الذي تناسى دوره وصنع غطاءً خبيثًا للتستر على هذا العدوان.

مصر تقف بالمرصاد لهذا العدوان

شددت على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، زعيم الأمة العربية تقف بالمرصاد لهذا العدوان وتقود العالم للتحرك حفاظًا على أرواح الأبرياء وحقوقهم التاريخية في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.