حرق علم إسرائيل في مسيرة حاشدة بطنطا لدعم قرارات الرئيس السيسي (صور)

نظام طلاب جامعة طنطا وطلاب المدارس المواطنين، مسيرة حاشدة في منطقة الاستاد بمدينة طنطا، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قراراته بشأن القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ورفع المواطنين وطلاب كليات جامعة طنطا، وطلاب المدارس صور، ولافتات الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات «معاك معاك يا سيسي»، و«تسقط تسقط إسرائيل»، و«لا للتهجير لا للتجهير» و«افتحوا المعابر.. افتحوا المعابر».

وحرق المشاركين في المسيرة علم إسرائيل، تنديدا بما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وقتل الفلسطينيين من رجال وأطفال ونساء وأيضا استهدف المستشفيات.

دعم الرئيس السيسي

قال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية آداب طنطا، إنه حرص وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بالمشاركة في مسيرة لدعم وتأييد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية ورفض موضوع التهجير التي تحاول تنفيذه إسرائيل مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ونقلهم إلى الجنوب، وهو أمر مرفوض تماما، «نحن كمصريين ندعم القضية الفلسطينية والرئيس السيسي ونحمد الله أن مصر لديها قائد فطن في هذه الظروف الصعبة».

مشاركة الطلاب

أشار عمرو كمشيش، طالب بكلية طب أسنان جامعة طنطا، إنه وزملاؤه قرروا المشاركة في المسيرة التي نظمت اليوم لدعم الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين وأيضًا المشاركة في المسيرة لتأييد السيسى في قراراته بشأن ما يحاول تنفيذه الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.