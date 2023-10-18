إسرائيل تشن غارات جوية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس كتب: منتصر سليمان 03:33 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023 مآساة مستشفي الأهلى المعمداني أفاد مراسل قناة « القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ غارات إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 433 عائلة في عزة رئيس نادي القضاة يندد بالاعتداء الإسرائيلي على غزة ويثمن موقف القيادة السياسية مظاهرة في الإسكندرية للتنديد بمخططات تهجير أهالي غزة إلى سيناء (صور) وقفة لطلاب جامعه المنوفية للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة غزة حصار غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان