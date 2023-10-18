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إسرائيل تشن غارات جوية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

كتب:

منتصر سليمان
03:33 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مآساة مستشفي الأهلى المعمداني

مآساة مستشفي الأهلى المعمداني

أفاد مراسل قناة « القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ غارات إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس.

 

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