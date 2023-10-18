كيف تفاعل النجوم مع قصف مستشفى المعمداني؟.. الهضبة تبرع و «الثقافة» تؤجل الحفلات

مازال الحزن يخيم على الوجوه، بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة، والذي وراح ضحيته عدد كبير من الأطفال والنساء والشباب، ولا يمتلك الفنانين سوى سلاح السوشيال ميديا كي يدينوا الأحداث، كل على طريقته.

تأجيل مهرجان القاهرة

وكان أول القرارات، تأجيل مهرجان القاهرة، والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 15 وحتى 24 نوفمبر القادم، ولم تعلن حتى الآن الموعد الجديد.

كما قررت وزيرة الثقافة المصرية تأجيل كافة فعاليات الوزارة بناء على حالة الحداد، كما قامت دار الأوبرا المصرية بتعليق كافة نشاطتها.

عمرو دياب يتبرع للهلال الأحمر

بينما تفاعل عدد من الفنانين كلُ على طريقته، فمنهم من قام بوضع علم فلسطين مثل باسل خياط، تيم حسن، مي سليم، رنا رئيس وغيرهم من الفنانين.

فيما وضع الهضبة عمرو دياب صورة علم فلسطين على البروفايل الخاص به، وتبرع بــ5 ملايين جنيه لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوقف راديو«إنرجي» برامجه 3 أيام حدادا على أرواح شهداء مستشفى «المعمداني».

وأدان عدد كبير من الفنانين ما حدث ليلة أمس ومن بينهم محمود العسيلي وكتب: «‏أنا مش عارف ابكي على ايه ولا ايه.. ه‏‏ابكي على شعب ⁧‫غزة‬⁩ اللي محاصر مش عارف يروح فين .. ⁧‫إسرائيل‬⁩.. محتلاه .. بيقتلوا و يدبحوا فيه زي ألعاب الفيديو، احتلال غاشم شايفهم زومبيز أو حيوانات بشرية».

وأضاف:‏ «شعب محاصر من محتليه.. ‏يتاخد في الرجلين مش مهم، يموت مش مهم، يجوع مش مهم بس لازم يصمد ويستحمل، حتى و هو عايش ميت».

وأكمل: «ولا ابكي على عالم أعمى يبان رقيق ومتحضر بيدافع بس عن حقوق الإنسان اللي على مزاج سعادته!! عالم بيخاف على درفيل ولا حوت مهددين بالانقراض بس لو شعب بيتباد زي الفران معدنوش مشكلة..‏عالم منافق، السياسة والمصالح نهشت لحمه .. عنده مبرر لكل شيء طول ما الموضوع على كيف جنابه، ‏ابكي على التعصب و الجهل اللي سيطر على البني آدمين ونسيوا ان كلهم ولاد آدم و حوا.. ‏بس في الأخر مش هابكي عشان في رب كريم شايف و عارف اللي بيحصل و كله بإرادته و مشيئته وكل اللي نقدر عليه هو الدعاء ليه والشكوى».

واختتم حديثه: «ونقوله اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر.. انت حسبنا ونعم الوكيل، ‏اللهم ارحم أهل غزة الأحياء منهم والأموات وافرج عليهم وانصرهم يا رب من أوسع أبوابك إنك السميع العليم».

كما كتبت إيمي سمير غانم عبر إنستقرام: «كتير كتير وجع القلب ده، لا حول ولا قوه الا بالله ، قلوبنا بتتقطع كل دقيقه حسبي الله ونعم الوكيل ، ربنا ينتقم منهم واحد واحد يارب».

وكتبت أنغام: «يرضيك كده يارب؟؟!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل»، كما كتبت ماجي أبو غصن: «القلب يبكي عنكم.. والروح! شو هالوحشية والإجرام.. خلص الحكي! ما إلنا غيرك يا رب».